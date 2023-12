Vijftig Tesla's op een rij leveren samen lichtspektakel bij het Evoluon

Meer dan vijftig Tesla's hebben vrijdagavond samen een lichtshow gegeven bij het Evoluon in Eindhoven. De trotse bezitters van deze elektrische auto speelden allemaal tegelijk een lichtshow af die in iedere Tesla voorgeprogrammeerd staat. Dit leverde een bijzonder spektakel op aan de aan de voet van Eindhovens bekendste futuristische icoon.

Alle Tesla's hebben gekkigheden van de ontwerpers in hun wagen meegekregen. Zo dient het bedieningsscherm in het midden niet alleen voor navigatie of om een radiozender te zoeken. Je kunt er ook ingebouwde computergames op spelen, een haardvuurtje aanzetten waarbij er warmte uit de ventilatieroosters wordt geblazen en je kunt er een geïnstalleerde lichtshow mee starten.

Als verschillende Tesla's naast elkaar staan, communiceren die met elkaar waardoor ze gelijktijdig de lichtshow kunnen beginnen. Voor omstanders is het indrukwekkend om te zien. Er klinkt luide muziek uit de auto's, de koplampen flikkeren, de kofferbakken gaan open en dicht. Spiegels klappen op de maat in en uit. Alle overige verlichting op de auto's gaat op het ritme van de muziek aan en uit.

Zaterdag doen wereldwijd zeker 18 andere Teslaverenigingen mee aan een soortgelijke show. De bedoeling van de Teslaliefhebbers is om hier een jaarlijks lichtevenement van te maken over de hele wereld.