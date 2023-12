Maarten bouwt kerstlichtshow in tuin: 'Heb wel wat goed te maken thuis'

Wie door de Tijmveld in Veghel loopt, kan niet makkelijk aan de kerstsfeer ontsnappen. In de voortuin van Maarten Derks (38) fonkelen tal van lampjes. Drie keer per avond start hier ook nog eens een betoverende lichtshow met muziek en rook. Buurtbewoners kunnen het ondanks alle toeters en bellen heel erg waarderen: “Ik kwam het toevallig tegen, maar ben er nu al voor de derde keer op rij.”

Zo net voor zes uur heeft een groepje ouders met kinderen zich voor het huis van Maarten verzameld. Zachtjes begint de muziek te spelen en fonkelen er lampjes en dat bouwt zich uit tot een heus lichtspektakel. De voorbereidingen voor dit schouwspel begonnen maanden geleden al. Het is het derde jaar op rij dat Maarten zijn creativiteit hierop loslaat. “Sinds de bouwvak ben ik al aan het voorbereiden en aan het programmeren. Begin november begon ik met het opbouwen van de lichtinstallatie”, vertelt hij enthousiast.

"Je moet wel je huiswerk doen en flink oefenen met het programmeren."

Hij heeft de afgelopen maanden al zijn vrije tijd in de show gestoken, dus nu de show af is, heeft hij wel wat goed te maken met zijn gezin, grapt hij. Bij de techniekkast legt Maarten uit hoe het systeem de ledlampjes op het juiste moment laat branden. "Het ziet er ingewikkelder uit dan het is, maar je moet wel je huiswerk doen en flink oefenen met het programmeren." Je zou misschien verwachten dat de buren helemaal niet op die flitsende lichtshow zitten te wachten, maar die zijn verrassend positief. Met de handen in de zakken aanschouwt overbuurman Matthieu de show: “Ik heb de ideale buurman”, stelt hij lachend.

"Als ik zie hoe Maarten de straat opvrolijkt, word ik daar heel blij van."