Oliebollenbakker Richard: 'Recept bestaat vooral uit liefde en aandacht'

Krokant van buiten, zacht van binnen en zeker niet te vet. De oliebollen van Richard Voets uit Tilburg zijn de lekkerste van Brabant. De oliebollenbakker heeft met het winnen van de keuring van oliebollentestonline.nl meteen een jubileum te pakken. Richard krijgt de titel dit jaar voor de vijfde keer.

Een dikke negen prijkt er op de oorkonde in de oliebollenkraam van Richard in het Tilburgse winkelcentrum Heyhoef. “Ik ben echt supertrots. Het was erg spannend toen de uitslag bekend werd gemaakt maar gelukkig kon daarna de champagnefles open. Alcoholvrij want ik drink nooit in deze periode van het jaar”, aldus de oliebollenbakker.

In 2018, 2019, 2020 en vorig jaar bakte Richard ook al de beste oliebollen van onze provincie. In 2021 werd hij van de troon gestoten door een collega in Breda. “Ik hoop natuurlijk tien keer te winnen maar dat is niet aan mij. Dit is de kers op de taart maar nog belangrijker vind ik de erkenning van de klanten.”

Zijn bekroonde oliebollen vinden in de loop van de jaren niet alleen gretig aftrek in de Reeshof. Zelfs klanten uit Den Bosch en Eindhoven komen speciaal naar de kraam in Tilburg om de baksels van Richard te proeven. Tussen kerst en de jaarwisseling bakt hij er dan ook duizenden per dag.