Auto belandt ondersteboven onderaan talud, bestuurder blijkt dronken

Twee inzittenden zijn zaterdagavond gewond geraakt nadat zij met hun auto van het talud vlogen op de verbindingsweg van de A2 naar de A58. De bestuurder reed vanaf de A2 bij Best naar de A58 richting Tilburg. In de bocht raakte de auto van de weg, knalde op een lichtmast en vloog over de kop.

Onderaan het talud kwam de wagen in een drassig weiland op z'n kop tot stilstand. In de auto zaten twee inzittenden, zij zijn allebei gewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een blaastest toonde aan dat de bestuurder teveel gedronken had, zo vertelde de politie ter plaatse. Een bloedtest moet uitwijzen hoeveel hij teveel gedronken heeft. De verbindingsweg van de A2 naar de A58 ter hoogte van Best is tijdelijk afgesloten. Onder andere de lichtmast moet worden gerepareerd.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision