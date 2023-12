Peperdure huurauto crasht, bestuurder slaat op de vlucht

Een peperdure BMW is zaterdagavond gecrasht in Tilburg. De auto vloog uit de bocht, botste tegen een boom en kwam vervolgens omgekeerd op de weg tot stilstand. De bestuurder van de wagen heeft zich uit de voeten gemaakt en is verdwenen.

Het ongeluk gebeurde op de Grootvenstraat in Tilburg, met een BMW X4 M Competition. Dat is een auto die, afhankelijk van de uitvoering, nieuw al gauw tussen de 100.000 en 200.000 euro kost.

De auto kwam uit de richting van de Swaardvenstraat en waarschijnlijk is de bestuurder in de bocht naar de Grootvenstraat de macht over het stuur kwijtgeraakt. De wagen slipte en botste hard tegen een boom. Daarna is de auto 180 graden gedraaid om op de weg tot stilstand te komen.

De bestuurder is na het ongeluk vertrokken. Volgens de politie is de BMW een Duitse huurauto, die door een Nederlander was gehuurd. Door wie precies, wordt onderzocht.

De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.