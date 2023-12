112-nieuws: ongeluk met dure BMW • melding gevaarlijke stoffen bij bedrijf

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.02 Incident met gevaarlijke stoffen bij FrieslandCampina De brandweer is zaterdagnacht uitgerukt voor een incident met gevaarlijke stoffen bij FrieslandCampina in Veghel. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Er werd een klein gebied afgezet met linten, op het terrein van het bedrijf. Naast de brandweer was ook een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen. Een paar brandweerlieden liepen met adembescherming rond. Na een ongeveer een uur kon de brandweer weer inpakken. Foto: Sander van Gils/SQ Vision