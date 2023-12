Agent probeert ruzie te sussen en wordt met vuist tegen zijn hoofd geslagen

Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag meerdere keren met een vuist tegen zijn hoofd geslagen. Dat gebeurde toen hij in Tilburg twee ruziënde mannen uit elkaar wilde halen. De agent raakte gewond aan zijn hoofd.

De agent fietste rond tien over drie in de nacht over de Korte Heuvel, waar hij twee mannen voor een café met elkaar zag vechten. Een van de mannen sloeg de ander met gebalde vuisten. De agent stapte op de mannen af om hen uit elkaar te halen. Hierop sloeg een van de mannen hem meerdere keren met gebalde vuist tegen het hoofd. De verdachte is een 21-jarige man uit Tilburg. Hij is meteen aangehouden. De agent liep verwondingen op aan zijn voorhoofd. Ook had hij een pijnlijk rechteroog en hoofdpijn. Hij is voor behandeling naar de huisartsenpost gegaan.