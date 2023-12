Kerstdiner voor honden: haricots verts op een bedje van noedels én ijs toe

Zo'n dertig honden, in allerlei soorten en maten, hebben zondag in Heusden genoten van een speciaal kerstdiner. Theo van Loon, eigenaar van Brouwcafé Kareltje, stelde het menu op samen met zijn eigen hond Kareltje IV. De trouwe viervoeter mocht het hele menu voorproeven, likte er z'n poten bij af en gaf het z'n goedkeuring.

Het is maar zelden dat de gasten van Theo hun voorgeschotelde gerechten zo snel opeten. Waar het in de keuken uren werk heeft gekost om de borden sierlijk op te maken, weten de honden het in een paar seconden naar binnen te werken.

Op het terras zit Bambino, een Spaanse mastiff van 50 kilo. Hij heeft speciaal voor deze gelegenheid een rendiermuts op zijn kop. "Het is een hond om schapen te bewaken tegen de wolven", vertelt zijn baasje.

"Ik zit met een gebroken knie, want Bambino sprong vorige week in al zijn enthousiasme tegen me aan. Hij eet het liefste vlees van de slager, maar hij heeft ook al vier afstandsbedieningen op. Dus een echte fijnproever is het niet." Bambino heeft geen idee wat er over hem verteld wordt en werkt in razend tempo een bord cocktailworstjes met spaghetti weg.