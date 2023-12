Hardlopen door Evoluon en Philips Stadion: zo kom je nog eens ergens

Hardlopen door het iconische Evoluon, het Philips Stadion en de keuken van een restaurant op Strijp-S. Het kon allemaal zondagmorgen bij de Urban Trail run in Eindhoven. Gebouwen waar je normaal niet zomaar komt, werden opengesteld om erdoorheen te rennen. Ruim tweeduizend mensen holden mee.

Hij vond het fantastisch om door gebouwen te rennen waar je normaal nooit komt. "Ik ben geen voetballiefhebber, maar door het Philips Stadion rennen vond ik wel heel bijzonder. Over de grasmat mochten we natuurlijk niet lopen, want dat is heilige grond", zegt hij lachend.

Ook zij vond het geweldig om hardlopend door allerlei gebouwen te sjezen. "We renden door de keuken van een restaurant, waar we aangemoedigd werden door personeel. En in hotel West End stond zelfs een bed klaar, waar we even op mochten gaan liggen."

De stemming zit er goed in bij de finish. Alleen maar vrolijke mensen en lachende gezichten. "Ik kom uit Eindhoven maar vond het heel bijzonder om door gebouwen te kunnen rennen, waar ik nog nooit was geweest", zegt een man die zichzelf een 'hobby-hardloper' noemt.

Een dame die nog fit bij de finish arriveert: "Ik ken Eindhoven niet zo goed, maar wat een leuke stad is het!" Ook zij is geen voetbalfan maar beschouwt het hardlopen door het voetbalstadion van PSV toch wel een van de hoogtepunten. "Ach, eigenlijk was het hele parcours een belevenis. We hebben het erg leuk gehad."