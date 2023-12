Regels en kosten bedreigen succesvolle Dickensnight: 'Kost veel energie'

Charles Dickens zelf vindt het ook allemaal wat duur worden (Foto: Alice van der Plas) Victoriaanse dames in de wijk Brandevoort in Helmond Muzikant in Dickensstijl Drukte tijdens de Dickensnight Dickensfigurant in de straten van Brandvoort Verschillende koren treden op tijdens Dickensnight Volgende 1/6 Charles Dickens zelf vindt het ook allemaal wat duur worden (Foto: Alice van der Plas)

Aan de bezoekersaantallen ligt het niet. Elk jaar weet Dickensnight in de Helmondse wijk Brandevoort tussen de 7500 en 10.000 bezoekers te trekken. Maar het sfeervolle festijn staat na ruim twintig jaar onder druk. Wetten en regels bezorgen de vrijwilligers heel wat kopzorgen. En de kosten rijzen de pan uit.

Elk jaar krijgt de wijk Brandevoort een sfeervol tintje rond Kerstmis. De lichtjes gaan aan, de kraampjes komen tevoorschijn en duizenden mensen lopen langs, op zoek naar Alpacasokken, foute kersttruien en bakvormen. Verkleedpartijen, zangers en jongleurs en de geur van stroopwafels en churro’s vullen de karakteristieke straten. Maar of het festijn volgend jaar doorgaat, is nog maar de vraag. Want voorzitter Jeroen de Kort van Dickensnight wil er best eerlijk over zijn. “Het kost me meer energie dan dat het me geeft. Eigenlijk is het organiseren ervan niet altijd even leuk.”

"Dit jaar is het aantal beveiligers verdrievoudigd."

“Het evenement wordt steeds complexer. We kunnen ook steeds moeilijker onze spullen opslaan bijvoorbeeld”, zegt De Kort. “Ook de kosten worden meer en meer. Vroeger kwamen mensen optreden, omdat ze het leuk vonden, maar nu vragen ze er geld voor. Helemaal terecht natuurlijk, maar het komt wel allemaal op je schouders neer.” Ook de beveiliging moet aan steeds meer regels voldoen. “Dit jaar is het aantal beveiligers verdrievoudigd.” Ook dat zorgt voor een duurder prijskaartje. Ondertussen is er een probleempje met verkeersregelaars, dat hij even op moet lossen. “Ook parkeren wordt echt een probleem straks. Het grasveldje dat we nu hebben, daar staan volgend jaar nieuwbouwhuizen.” De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Victoriaanse dames in de wijk Brandevoort in Helmond

De Kort wil er dan ook niet aan denken om nog succesvoller te worden met Dickensnight. “Dit aantal is gezellig en het is voor de wijk ook te doen, iedereen is er heel positief over. Op een enkeling na dan.” Hij wijst op een sjiek geklede, boos kijkende man in hoge hoed. “Ik kook je in pudding gaar en begraaf je met een tak hulst door je hart,” bijt de man de omstanders toe. De beroemde vrek Scrooge is op dreef deze zondagmiddag.

"We willen nog jaren doorgaan, maar ik kan geen garantie geven."

“Dickensnight is ook echt bedoeld voor mensen in de wijk en directe omgeving,” zegt De Kort. “We adverteren alleen lokaal. We hebben wel eens meegemaakt dat iemand een goedbedoeld briefje had gestuurd naar een groot tijdschrift. Toen kregen we bussen vol mensen, 20.000 bezoekers! Dat was niet voor herhaling vatbaar. Dit jaar staan er tachtig kraampjes en dat is genoeg." Geen twee dagen lang met tienduizenden bezoekers, zoals in Deventer dus. De Kort moet er niet aan denken. “Het kost nu al hoofdbrekens. Als je het commercieel doet, zijn al die regels en wetten niet zo’n probleem, maar als je het vrijwillig doet, kost het erg veel energie.” De organisatie heeft niet genoeg vrijwilligers en is naarstig op zoek naar meer. Toch wil De Kort en zijn tiental vrijwilligers alles op alles zetten om het evenement te behouden. “Het past zo super bij deze karaktervolle wijk. We willen echt nog jaren zo doorgaan, precies zoals het nu is, maar ik kan geen garantie geven.”