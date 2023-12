Een boa met een hoofddoek ziet niet iedereen zitten: ‘Is niet neutraal'

Na Almere en Arnhem mogen boa's in Tilburg nu ook religieuze uitingen dragen tijdens hun werk. De gemeente staat dat sinds eind november toe. Wat vinden de Tilburgers van ordehandhavers met een hoofddoek, keppeltje of tulband? We vroegen aan het publiek in de winkelstraten van de stad.

“Ik vind dat heel goed van de gemeente Tilburg”, zegt een oudere man. “Van mij mag iedereen opzetten wat hij wil hoor.” Een jonge meid is het daarmee eens. “Ik vind het juist raar als ze dat niet mogen dragen, want het hoort bij hun geloof. En iedereen moet kunnen zijn wie hij wil zijn.”

Anderen zijn van mening dat je als boa neutraal moet zijn en dus ook in wat je draagt. “Iemand kan het gevoel krijgen dat hij door een boa verkeerd bejegend wordt, omdat hij bijvoorbeeld katholiek is”, legt een man uit. “En je kunt dan ook situaties krijgen waarin mensen zeggen: ik laat me de les niet lezen door een moslim”, zegt een andere man.

Voorwaarden

Het gemeentebestuur van Tilburg heeft na lang wikken en wegen besloten om boa's wat meer ruimte te geven als het gaat om hun geloof. Het besluit is vrijdag in een raadsbrief naar de gemeenteraad gestuurd. Er zijn wel voorwaarden voor het dragen van een religieuze uiting. "Het boa-uniform is er niet voor niets", benadrukt het college van B en W in de brief.

"Het zorgt ervoor dat onze boa’s als zodanig herkenbaar zijn. De persoonlijke religieuze uiting die een boa wil dragen, mag geen afbreuk doen aan de herkenbaarheid of functionaliteit van het uniform. Ook moet de kleurstelling passend en representatief zijn bij het boa-uniform", aldus het gemeentebestuur.

Volgens de raadsbrief doet het dragen van bijvoorbeeld een hoofddoek geen afbreuk aan de neutraliteit van het uniform. "We worden hierin gesterkt door de ervaringen van de London Metropolitan Police, die al tientallen jaren mogelijk maakt dat agenten zichtbaar religieuze uitingen dragen en daar positieve ervaringen mee heeft."

Verschillende regels per gemeente

Tilburg is voorlopig een van de weinige gemeenten in Nederland waar boa's religieuze kledingstukken mogen dragen. Dat gemeenten verschillend beleid voeren, komt omdat ze als werkgever van de boa's dat zelf mogen regelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de politie, waar de overheid de baas is die landelijk een en dezelfde regel hanteert.

Maar zowel voor agenten als boa's geldt dat het dragen van religieuze uitingen leidt tot verdeeldheid. Tegenstanders vinden dat de overheid, ook de lokale gemeente, zich neutraal moet opstellen en presenteren. Een vertegenwoordiger in uniform in het bijzonder. Voorstanders zijn van mening dat handhavers met een religieuze uiting bijdragen aan een betere afspiegeling van de samenleving. Bovendien zal het met ruimere religieuze kledingregels gemakkelijker worden om personeel te werven, zo verwachten ze.