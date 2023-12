Voetganger overleden na aanrijding met auto op N260

Een voetganger is zondagavond omgekomen nadat hij is aangereden door een auto op de N260 bij Gilze.

Het ongeluk gebeurde rond tien over half negen op de Langenbergseweg, ook wel bekend als de N260.

De hulpdiensten waren er snel, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ze doet ter plaatse onderzoek en wil onder andere achterhalen wat de voetganger op de provinciale weg deed.

Langs de weg is geen voet- of fietspad. De maximale snelheid op de weg is tachtig kilometer per uur. De N260 is afgezet voor het onderzoek.