Sluisdeuren bij Grave: schepen moeten opnieuw omvaren na storing

Opnieuw is er een storing in de sluis op de Maas bij Grave. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door een kapotte cilinder. De scheepvaart is gestremd en moet enkele dagen omvaren.

Een duiker en een monteur hebben onderzoek gedaan bij de sluisdeur, zo schrijft Rijkswaterstaat. Uit de inspectie blijkt dat een cilinder vervangen moet worden. De storing gaat naar verwachting enkele dagen duren. Schepen moeten omvaren over sluis Weurt. 21 schepen

Afgelopen maandag konden schepen ook een etmaal lang geen gebruik maken van dezelfde sluis. De sluisdeuren deden het toen niet. Aan de twee kanten van de brug lagen 21 schepen urenlang te wachten. Die storing was een etmaal later opgelost. Het is onduidelijk of het nu om dezelfde deur gaat. In augustus vorig jaar deed zich een vergelijkbaar probleem voor. Toen moesten vanwege een reparatie aan de sluis, een kapotte sensor en een niet functionerend regelmechanisme ruim dertig schepen 24 uur wachten. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT Storing van sluisdeuren bij Grave voorbij: scheepvaartverkeer op gang Sluis in Grave weer open voor scheepvaartverkeer