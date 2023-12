Gezin met hoge snelheid doodgereden: 10 jaar cel en tbs voor Thomas de G.

De man die een compleet gezin uit Raamsdonksveer doodreed moet 10 jaar de cel in en hij krijgt tbs met dwangverpleging. Dat bepaalde de rechtbank in Breda dinsdagmiddag. Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek reed in maart een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun vader en moeder (beiden 46) uit Raamsdonksveer dood. Dat gebeurde op de snelweg A59 bij Sprang-Capelle.

De tribune van de rechtszaal was ook dinsdagmiddag weer gevuld met veel nabestaanden. De verdachte twijfelde flink om te komen, maar was er wel.

“Hij reed extreem gevaarlijk, met een enorme snelheid. Ook maakte hij filmpjes en had hij gedronken”, vertelde de rechter. Daarom gaat de rechtbank uit van doodslag: hij nam het risico op de koop toe. “Niemand heeft afscheid kunnen nemen van het gezin, de lichamen waren te verminkt om te tonen. Dat is afschuwelijk.”

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Deskundigen vonden het 'noodzakelijk' dat De G. tbs krijgt, omdat de kans bestaat dat hij opnieuw met alcohol op achter het stuur stapt. Ook heeft hij volgens de onderzoekers borderline en is hij narcistisch.

Filmpjes

Thomas de G. scheurde afgelopen 10 maart met 250 kilometer per uur over de A59. Hij reed naar huis na een bezoekje aan een vriend. Hij had veel te veel gedronken. Al rijdend maakte hij met zijn telefoon filmpjes van zijn snelheidsmeter waarop de hoge snelheid was af te lezen, want hij was trots op wat de auto allemaal kon.

De slachtoffers, een gezin uit Raamsdonksveer, waren net uit eten geweest voor de verjaardag van de vader. Het gezin wilde op de terugweg een vrachtwagen inhalen toen De G. met hoge snelheid naderde. De verdachte remde op het allerlaatste moment en botste daarna met precies 203 kilometer per uur achter op de Hyundai van het gezin.

De auto van het gezin eindigde uiteindelijk tegen de vangrail en vloog in brand. Thomas de G. en omstanders probeerden de deuren van de auto nog open te trekken, maar het was al te laat. Het dorp Raamsdonksveer was na de dood van het gezin in diepe rouw.

HIER LEES JE MEER OVER DE RECHTSZAAK :

Liveblog van de rechtszaak tegen Thomas de G.

Eerder maakte Omroep Brabant deze reportage: