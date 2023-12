Loting met perspectief voor PSV in achtste finale Champions League

Een loting met perspectief voor PSV in de achtste finale van de Champions League. De Eindhovense voetbalclub werd zojuist door voormalig Engels international John Terry gekoppeld aan het Duitse Borussia Dortmund. Andere nog mogelijke tegenstanders op dat moment waren Bayern München en Manchester City.

PSV bereikte de achtste finale van de Champions League door knap als tweede te eindigden in een stevige poule met de Engelse topclub Arsenal, het Spaanse Sevilla en het Franse Lens. Met name tijdens de thuiswedstrijden tegen Lens (1-0) en Arsenal (1-1) en de uitwedstrijd tegen Sevilla (3-2) maakten de Eindhovenaren indruk.

Ook Borussia Dortmund imponeerde tijdens de poulefase. De ploeg van coach Edin Terzic eindigde knap als eerste in een loodgroep met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United.

Atlético Madrid

In het seizoen 2015-2016 kwam PSV voor het laatst uit in de achtste finale van de Champions League. Toen trof de club uit Eindhoven het Spaanse Atlético Madrid. In twee zinderende wedstrijden deed PSV toen niet onder voor de sterke Spaanse ploeg, maar in de beslissende strafschoppenreeks waren de Spanjaarden de gelukkigste. Luciano Narsingh miste voor PSV.

De heenduels in de achtste finale van de Champions League vinden plaats op 13, 14, 20 en 21 februari. De returns vinden plaats op 5, 6, 12 en 13 maart. Wanneer PSV precies in actie komt, wordt later bekendgemaakt.

Oude club van Peter Bosz

PSV-trainer Peter Bosz kent Borussia Dortmund goed. Hij werd daar in de zomer van 2017 aangesteld als coach, maar kreeg na 163 dagen zijn ontslag. Borussia begon toen flitsend aan het seizoen, maar in oktober haperde de motor ineens. Vanaf die maand boekte de ploeg geen enkele zege meer en ook in de Champions League lukte het de ploeg niet om wedstrijden te winnen. Dat werd Bosz fataal.

PSV komt tijdens de ontmoeting met Borussia Dortmund oud-spits Donyell Malen tegen. Ook oud-Ajacied Sébastien Haller is een oude bekende voor veel PSV'ers.

Arsenal-Porto

Arsenal, dat de groep met PSV dit jaar won, werd tijdens de loting gekoppeld aan FC Porto. Paris Saint-Germain neemt het op tegen Real Sociedad, FC Kopenhagen treft Manchester City, Napoli wacht een ontmoeting met Barcelona, Internazionale werd gekoppeld aan Atlético Madrid, Lazio treft Bayern München en Real Madrid neemt het op tegen het Leipzig van ex-PSV'er Xavi Simons.

