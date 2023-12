Fedde (8) had een tumor en loopt nu in een korte broek: 'Wel beetje koud'

Fedde en zijn zus Elin (11) uit Cuijk lopen deze week in een korte broek om geld in te zamelen voor KiKa. Bij de jongen werd twee jaar geleden een hersentumor ontdekt. Sindsdien is hij al drie keer geopereerd. "Er zat iets in mijn hoofd wat daar niet hoort."

De hersentumor bij Fedde werd ontdekt toen hij pas zes jaar oud was. Hij was misselijk en kneep af en toe een oog dicht. Uiteindelijk bleek het een tumor te zijn. "Het was vreselijk", blikt zijn moeder Maud terug. "De grond zakt onder je voeten vandaan. Zelf had hij op die leeftijd niet door hoe ernstig het was."

Gekleed in korte broek begonnen de leerlingen van basisschool de Waai in Cuijk maandag aan de laatste schoolweek van dit jaar. Met voorop Fedde en zus Elin. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de korte broekenactie om geld in te zamelen voor KiKa (Kinderen Kankervrij).

Maar hoe leg je zoiets uit aan een jong kind? "De arts heeft de diagnose uiteindelijk in kindertaal uitgelegd aan Fedde. Hij zei: 'Je hebt een balletje in je hoofd en dat zorgt voor de klachten die je hebt. Dat balletje moeten we eruit halen. We maken een luikje in je hoofd, halen het balletje eruit en dan maken we het luikje weer dicht'."

Ook voor zijn zus Elin was het een heftige periode. "Ik was heel erg geschrokken toen ik het hoorde. Ik barstte in huilen uit."

Gelukkig gaat het nu weer iets beter met hem, al is de tumor nog niet helemaal weg. Samen met zijn zus besloot hij om geld in te gaan zamelen voor KiKa. "Omdat ik ook andere kinderen wil helpen die ziek zijn", vertelt Fedde bij de aftrap van de landelijke actie op zijn school in Cuijk. Samen met zijn zus is hij dit jaar het gezicht van de campagne: "Het is echt heel gaaf om nu ambassadeur te zijn. Een mooie ervaring. Maar het is vooral heel belangrijk dat meer kinderen kunnen genezen van kanker."

Geen warme broek dus deze decemberdagen, maar een korte broek. En dat is wel even wennen voor Fedde en Elin. "Het is wel een beetje koud," vertelt Fedde, "maar dat vind ik niet erg."