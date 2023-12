Dongen zoekt plek voor noodopvang en langdurige opvang van asielzoekers

De gemeente Dongen gaat de komende weken noodopvang regelen voor maximaal 150 asielzoekers. De locatie voor de noodopvang is nog niet bekend. Eind januari moet de opvang gereed zijn voor de eerste asielzoekers. Zij worden opgevangen voor de duur van vier tot maximaal zes maanden, zo heeft de gemeente maandagochtend bekendgemaakt.

"Alle gemeenten in Nederland krijgen momenteel het nadrukkelijke verzoek om mogelijkheden te onderzoeken voor de opvang van asielzoekers", schrijft de gemeente in een verklaring.

"De situatie in aanmeldcentrum Ter Apel vraagt om snelle oplossingen. Naast langdurige opvang zijn op zeer korte termijn meerdere noodopvanglocaties nodig in heel Nederland. We vinden als college van burgemeester en wethouders dat we mensen niet buiten kunnen laten slapen en dat we hier als Dongen een bijdrage moeten leveren.”

Ook langdurige opvang

De noodopvang staat los van de langdurige opvang van asielzoekers die de gemeente ook wil opzetten. Het gaat dan om een opvangplek voor ongeveer 450 asielzoekers. Deze locatie zou acht tot tien jaar lang beschikbaar moeten zijn. Ook hiervoor is de gemeente nog op zoek naar een geschikte plek, zo maakte ze maandagochtend bekend.

Wanneer hierover een definitief besluit wordt genomen en wanneer de eerste asielzoekers er terecht zouden kunnen, is nog niet duidelijk. Op 18 januari mag de raad zich uitspreken over de voorwaarden voor deze opvanglocatie. Daarna gaat de gemeente met inwoners in gesprek.

Dongen verwacht volgend jaar 256 asielzoekers te moeten opvangen en houdt er rekening mee dat dit aantal in de jaren erna verder stijgt. "Door nu al meer plekken te creëren, is tussentijds ophogen van het aantal plekken in de komende jaren niet nodig", aldus het college van burgemeester en wethouders.

'Hebben verantwoordelijkheid'

In een verklaring laat Dongen weten: "Gezien de druk op de asielketen vindt het college dat gemeente Dongen haar verantwoordelijkheid heeft in de opvang van asielzoekers."

Dongen had tussen 1999 en 2009 een opvang die ongeveer even groot was, en dat verliep volgens de gemeente goed.