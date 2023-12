Thijm belandt op intensive care na mishandeling op 11-11: man (21) opgepakt

Voor de ernstige mishandeling van de 21-jarige Thijm uit Herpen tijdens de Elfde van de Elfde in Den Bosch is maandagochtend een 21-jarige man uit die plaats aangehouden. Thijm belandde als gevolg van de mishandeling met een gebroken schedel en een bloeding in zijn hersenen op de intensive care.

"Het is onwerkelijk en heel heftig", vertelde zijn moeder vlak na de mishandeling tegen Omroep Brabant. Een week later werd Thijm uit het ziekenhuis ontslagen om thuis verder te herstellen. Zijn moeder gaf toen aan de het spannend bleef of haar zoon weer helemaal de oude zou worden. Tijdens de traditionele aftrap van carnaval liep Thijm met een vriend over de Verwerstraat. Hier ontstond een korte woordenwisseling door een botsing met een man die hen passeerde. Deze man werd agressief en deelde een aantal klappen uit aan de vriend van Thijm. Toen Thijm wilde ingrijpen, kreeg hij een klap tegen zijn hoofd. Hierdoor viel hij met zijn hoofd op een stoeprand waardoor hij zwaargewond raakte. De verdachte ging er direct vandoor. De politie sprak in de afgelopen weken met veel getuigen en betrokkenen. Ook bekeek ze diverse camerabeelden. Op basis van dit onderzoek kwam de nu aangehouden verdachte in beeld. De man zit vast voor verder onderzoek en verhoor.