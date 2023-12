Voetganger die overleed op de N260 is Poolse man (40)

De voetganger die zondagavond om het leven kwam nadat hij werd aangereden door een auto op de N260 bij Gilze, was een 40-jarige man uit Polen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt de politie maandagavond na onderzoek. Een politieagent herkende de man van een foto.

Het ongeluk gebeurde zondag rond tien over half negen op Langenbergseweg, ook wel bekend als de N260. De man overleed op de plek van de botsing.

De bestuurder die betrokken was bij de aanrijding, is een 22-jarige man uit Alphen. Hij is volgens de politie 'hevig geschrokken'. Bij hem is, zoals gebruikelijk bij verkeersongevallen, een alcohol- en drugstest gedaan. Dit was allemaal in orde.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat de Poolse man op de provinciale weg deed. Naast de weg waar je tachtig kilometer per uur mag rijden, is geen voet- of fietspad. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Politie weet nog niet wie de voetganger is die omkwam op de N260