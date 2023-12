Mascottes van alle voetbalclubs samen aan het kerstdiner in Philips Stadion

Tiger van FC Utrecht, Heero van Heerenveen of Bikkel van NEC. Ze waren vandaag allemaal aanwezig in het Philips-stadion. Bijna alle mascottes van het Nederlandse betaalde voetbal waren vandaag bijeen voor een Mascotte-diner georganiseerd door Phoxy, de mascotte van PSV.

Het is de eerste keer dat de Nederlandse voetbalmascottes op deze wijze bij elkaar komen. Het gaat dan ook om de kerstgedachte, alle rivaliteit opzij zetten en om alle voetbalclubs bij elkaar te krijgen.

Namens Brabant waren alle mascottes aanwezig: Loewy the Cat van Helmond Sport, Woutje van FC Eindhoven, RiKCy van RKC, Kingo van Willem II en natuurlijk Phoxy van PSV. Opvallende afwezige is NAC, maar die hebben dan ook geen mascotte.



Voor de camera ziet het er natuurlijk mooi uit al die aaibare knuffels van alle voetbalclubs, maar daadwerkelijk eten zit er niet in met zo'n mascottehoofd op. Dus werd de aanwezige pers vriendelijk verzocht het stadion te verlaten en mochten vervolgens de pakken uit: op naar het echte kerstdiner.