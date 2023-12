112-nieuws: auto's raken elkaar op landweggetje • achtervolging Tilburg

09.42

In parkeergarage Strijp-S aan de Philitelaan in Eindhoven heeft korte tijd een flinke brand gewoed in een auto. Daarbij kwam veel rook en stank vrij in de buurt. De brandweer rukte met meerdere bluswagens uit, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Ook zeker één auto in de buurt raakte beschadigd. Tijdens het blussen werd een deel van de straat tijdelijk afgesloten. De Veiligheidsregio riep mensen op om uit de buurt te blijven.

De eigenaresse schrok behoorlijk toen ze de verkoolde resten van haar auto zag. "Ik werd gebeld dat ik moest komen, omdat de auto was uitgebrand. Je hoort natuurlijk al dat je er niet meer mee kunt rijden. Maar als je dan zo'n wrak ziet... Dan schrik je wel even." Volgens de vrouw had het veel erger af kunnen lopen. "Het is nu heel vervelend voor de auto ernaast, die was nog mooi nieuw. Maar gisteren stond het hier helemaal vol. Ik ben blij dat de schade enigszins beperkt is gebleven."