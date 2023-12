Drie tieners opgepakt voor zedenmisdrijf in Helmond

Drie minderjarige jongens van 15, 16 en 17 jaar zijn door de politie gearresteerd, omdat ze vrijdagnacht betrokken zouden zijn geweest bij een zedenmisdrijf in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Het slachtoffer is een 32-jarige vrouw. Wat er precies is gebeurd, wil de politie nu nog niet zeggen.

De politie laat weten dat het vrijdagnacht rond vier uur misging. Kort daarop werd al een uitgebreid onderzoek gestart, maar tot maandagmiddag was onbekend wat er was gebeurd in het park. Nu blijkt het dus om een zedenmisdrijf te gaan. Tijdens het onderzoek kwamen drie tieners in beeld als verdachten. De jongens zijn maandag gearresteerd en zitten vast voor verder onderzoek.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.