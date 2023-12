Fietser overleden nadat hij wordt aangereden door auto

Een fietser is dinsdagochtend overleden nadat hij werd aangereden door een auto aan de Backer en Ruebweg in Breda. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond tien over zes, ter hoogte van een afrit bij het Shell tankstation (vlakbij de kruising met de Konijnenberg). Op deze weg is de maximum snelheid zeventig kilometer per uur. Volgens de politie is de man ter hoogte van het tankstation plotseling overgestoken.

Hij raakte zwaargewond, er is geprobeerd om de man te reanimeren. Hij is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.

Getuigen gezocht

De weg is afgesloten voor verder onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben voorafgaand aan de aanrijding.

In eerste instantie zei de politie dat de man te voet zou zijn geweest. Later meldde zij dat de man met de fiets was en vervolgens was aangereden.