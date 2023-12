Teodor zwemt 24 uur voor goed doel en plakt er uur aan vast voor een record

Zijn doel was om 24 uur te zwemmen en daarmee geld op te halen voor onderzoek naar de zenuw-spierziekte ALS. Maar Teodor Bogdanov (34) uit Uden plakte er nog een uur aan vast, om zo het Bulgaarse record te verbreken. Dinsdag klom hij het zwembad weer uit. "Ik voel me best prima, alleen mijn linkerschouder doet veel pijn."

Zijn plan was om ieder uur twee kilometer te zwemmen in het zwembad in Uden, om daarna op de kant even wat te eten en drinken en te rusten. "De eerste zestien uur lag ik op schema, de laatste acht uur heb ik iets minder hard gezwommen. Ik was toch wat vermoeid, onder andere omdat ik veel met mensen heb gepraat. Uiteindelijk kwam ik op 44 kilometer in 24 uur."

Om in de recordboeken van zijn vaderland Bulgarije te komen, zwom hij nog een uur door. "Nog nooit had iemand uit Bulgarije 25 uur achter elkaar gezwommen. Dit record is mooi meegenomen. En het laatste uur ging sneller dan de uren daarvoor. Het zorgde toch voor wat extra energie."