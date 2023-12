Auto van Kim brandt uit in parkeergarage: 'Ik rook al iets geks'

Ze rook al iets geks, vertelt Kim van der Heijden voor de nasmeulende resten van haar auto. Die brandde dinsdagochtend uit, kort nadat ze hem parkeerde in parkeergarage Strijp-S in Eindhoven. Al had de schade volgens haar vele malen groter kunnen zijn. "Gelukkig lijkt het al een beetje kerstreces."

Rond kwart over negen werd Kim gebeld door haar man. "Die had net de politie aan de lijn gehad. Of ik even naar de garage kon komen, want de auto stond in brand."

De auto had ze nog geen kwartier daarvoor geparkeerd in de garage aan de Philitelaan. "Ik rook vanochtend al wel iets geks in de auto. Maar ik dacht toen nog dat het iets van verbrand rubber buiten was. Toen ik hem wegzette, was er nog niks aan de hand."

Hoe anders was dat toen ze even later weer terugkwam in de garage. "Je hoort aan de telefoon al dat 'ie uitgebrand is en dat je er niet meer mee kunt rijden. Maar als je dan dat wrak ziet... Dan schrik je wel effe."