Dit is de Brabander van het Jaar 2023: 'Ik ben helemaal overdonderd'

Jan Minkels uit Den Dungen is de Brabander van het Jaar 2023. Een recordaantal mensen heeft dit jaar een stem uitgebracht en Jan kwam als winnaar uit de bus. Jan nodigt in zijn eigen huis regelmatig mensen uit die alleen zijn en kookt een gratis driegangendiner voor hen. En wat over is geeft hij weg aan mensen die niet veel te besteden hebben.

Jan heeft een glimlach van oor tot oor als de gouden enveloppe opengaat en hij hoort dat hij gewonnen heeft. "Ik ben sprakeloos", brengt hij verbouwereerd uit. "Dat was ik al toen ik genomineerd werd. Maar nu ben ik helemaal overdonderd." Jan kookt twee keer per maand voor mensen die anders alleen zouden eten. "Er zijn mensen die thuiskomen van hun werk en dan een potje of iets van de supermarkt opwarmen. Met hun bord op schoot eten ze dan bij de tv in tien minuten alles op. Dat is dan hun diner. En dan zitten ze de rest van de avond alleen te koekeloeren."

"Als je wil aanschuiven ben je welkom."

Dat kan anders, dacht Jan. Daarom nodigt hij twee keer per maand mensen bij hem thuis uit. Vaak kent hij hen nog niet. "Ik laat dan een briefje achter bij de voedselbank of zet op Facebook dat we een paar stoelen vrij hebben. Als je wilt aanschuiven ben je welkom." Ook maatschappelijke organisatie Bint brengt mensen uit het dorp die eenzaam zijn in contact met Jan. "En dat zijn niet alleen maar oude mensen hoor. Ook mensen van dertig of veertig kunnen zich alleen voelen. Dat is in coronatijd alleen maar erger geworden." Als Jan voor hen kookt maakt hij vaak wat extra en stopt dat in de vriezer. Mensen die niet veel te besteden hebben mogen dat gratis ophalen. En ingrediënten die over zijn, zet Jan in de weggeefkast die hij in zijn tuin heeft gezet.

"Jullie verdienen het eigenlijk allemaal."

In de Winter Efteling krijgt Jan uit handen van commissaris van de Koning Ina Adema een bronzen beeldje. Vol trots neemt hij het van haar aan. Maar hij blijft bescheiden. "Jullie verdienen het eigenlijk allemaal," zegt hij lachend tegen de andere genomineerden. "Ze moeten nog maar een paar beeldjes bijmaken."

