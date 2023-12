Ruzie over live muziek op begraafplaats, maar nu is er een oplossing

De ruzie tussen de directie van begraafplaats Zuylen en een groep boze nabestaanden is eindelijk opgelost. In nieuw gemaakte afspraken is woensdag samen bepaald hoe het begraafpark en het nieuwe openluchtkunstwerk Adore gebruikt gaan worden. Dat betekent geen versterkte muziekoptredens en evenementen, maar wel één keer per dag een uitvaart en zes keer per jaar een lezing in de nieuwe buitenaula.

In juni ontstond er veel commotie nadat directeur Roel Stapper van Zuylen bij Omroep Brabant aangaf dat hij van zijn begraafplaats een soort recreatiepark wil maken. Hij kondigde onder andere een nieuw openluchtkunstwerk aan met een podium met zestig zitplaatsen en sloot zelfs een optreden van dj Tiësto niet uit. Hij schopte daarmee flink tegen het verkeerde been van een grote groep nabestaanden die het respectloos vonden. Na een fikse ruzie heeft een mediator nu een akkoord tussen beide partijen bereikt.

"Alles moet in lijn zijn met rouw en rust."

"Er is een regelement van orde opgesteld", vertelt Iwan Dienjes van de Bredase LPF-fractie, die woordvoerder was voor de groep nabestaanden. "Daarin staat dat alles in de lijn moet zijn met rouw, rust, sereniteit en eerbied. Er komen dus geen festivals of optredens van bandjes." "Als er iets te doen is, wordt dit ook door Zuylen tijdig gecommuniceerd met een bord bij de ingang", zo vervolgt Dienjes. "Maar ook op de website. Zo weet iedereen wanneer er iets te doen is en kan er na afloop weer rustig gerouwd worden." Dat duurt nooit lang, want een ook een uitvaart buiten neemt ongeveer een uur in beslag. Er zijn wel extra spelregels bedacht. Een afscheid in kunstwerk Adore kan op eenzelfde manier als binnen, maar men is bijvoorbeeld gebonden aan een maximale geluidproductie. Het aantal decibel is beperkt en mag niet heel veel meer zijn dan het omgevingsgeluid.

"Er wordt bij het kunstwerk niet gedronken en gerookt."

"Daarnaast begeleiden de medewerkers van Zuylen de mensen van en naar de buitenaula, zodat ze niet zelf langs de graven gaan sjouwen", vult Dienjes aan. "En er wordt bij het kunstwerk niet gedronken en gerookt. Voor een kop koffie na de dienst gaan mensen terug naar het hoofdgebouw." "Eigenlijk gingen de onderhandelingen vrij soepel", blikt Dienjes terug. "Het liefst had men gehad dat het ding zou worden afgebroken, maar dat was natuurlijk niet realistisch. Er is veel kwaad bloed gezet door Zuylen, maar op deze manier is het acceptabel." Bij Zuylen steekt men de hand in eigen boezem. "Er zijn veel emoties bij mensen en als je die dan kan wegenemen, ben je zeker opgelucht", zegt Ietje de Werd, voorzitter van de Raad van Toezicht. "We hebben hier ook van geleerd. Wij hebben de communicatie naar de nabestaanden niet goed gedaan en daar hebben we zelf ook veel last van gehad. De volgende keer doen we dat anders. Bij nieuwe projecten komt er een projectleider en volgen er informatieavonden." DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Nabestaanden waren bang dat de begraafplaats een pretpark zou worden