Mannen stelen sieraden van 87-jarige vrouw: half jaar cel geëist

Door een handige babbeltruc raakte een 87-jarige vrouw uit Waalre bijna al haar sieraden te kwijt. Bijna, want voor de dief het seniorencomplex uit wist te rennen, hield de buurman de man tegen. Na een worsteling gooide die het sieradenkistje weg en de politie rekende hem in.

Anderhalf jaar later zat Herber B. (34) dan eindelijk voor de rechter in Den Bosch waar de officier van justitie zes maanden cel tegen hem eiste, waarvan 77 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 100 uur.

Herber was uit Leeuwarden gekomen om te vertellen hoe hij vorig jaar, op 23 juni, in Waalre was uitgekomen. Na moeizame antwoorden als ‘met de auto’ en ‘gewoon toevallig’ kwam de aap uit de mouw: Herber en zijn vriend Mike (22) hadden een lijst met namen gekregen van oudere, kwetsbare mensen bij wie wel wat te halen zou zijn.

1000 euro

Namen van die opdrachtgevers wilde Herber niet noemen, maar wel dat hij er 1000 euro voor zou krijgen, samen met zijn maat. En dus leenden de twee een auto en reden naar het zuiden. Onderweg belden ze al met de oude vrouw en zeiden dat ze voor de verzekering haar sieraden wilden zien om te bekijken of ze wel goed waren verzekerd.

En daar trapte de vrouw met open ogen in. Ze verzamelde vast haar sieraden en de ‘inspecteur’ kon meteen aan de slag. Opvallend was die nepverzekeringsagent twee keer gebeld werd op de telefoon van de vrouw, terwijl hij in haar appartement was. En op een gegeven moment vertrouwde de vrouw het niet meer. Herber sprong op, griste de sieraden mee en rende de deur uit.

Rake klappen

De 87-jarige vrouw zette de achtervolging in en riep om hulp. Haar buurman, die op de galerij liep, hield Herber tegen. Er ontstond een worsteling waarbij de oudere man rake klappen kreeg. Uiteindelijk gooide Herber het sieradenkistje weg, sprong over het balkon en ging naar de auto. Daar werd hij door de politie gearresteerd.

Het lijkt wel Lupin, die serie op Netflix, merkte een van de rechters op. “Die gaat ook bij mensen langs om hun sieraden te stelen.” Maar nee, Herber had zijn inspiratie niet opgedaan in die Franse serie, zo zei hij. En stelen was ook niet zijn ding, al klonk dat wat vreemd als je net een diefstal hebt bekend en een strafblad van negen pagina’s hebt.

De vrouw van 87 was niet in de rechtbank, maar de hulpvaardige buurman wel. Na afloop schudden hij en Herber elkaar nog de hand. “Succes met je werk”, zei de man, die had begrepen dat Herber deze criminele periode wil afsluiten en zich nu stort op een baan als supervisor van de schoonmakers in een hotel.

Mike, de vriend van Herber, was niet naar de rechtbank gekomen. Voor het medeplegen van de diefstal werd tegen hem ook een half jaar cel, waarvan 77 dagen voorwaardelijk geëist. De taakstrafeis was met 40 uur wat lager, omdat Mike geen geweld heeft gebruikt, omdat hij in de auto wachtte.

De uitspraak is op 23 januari.

