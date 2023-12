Stationslift werkt weer, maar Niels is het vertrouwen in mensen kwijt

Bijna een jaar kon Niels van Lenthe niet van de lift op het station in Geldrop gebruikmaken. Door de kapotte lift stond zijn leven stil. Met vrienden naar de bios of naar wedstrijden van PSV, lukte hem in zijn rolstoel niet meer. "Nu de lift is gemaakt kijkt Niels weer vooruit", zegt stiefvader Frank van der Sangen.

Ongeveer een jaar geleden werd de lift met vuurwerk aan diggelen geblazen door vandalen. Tot groot verdriet van de 24-jarige Niels die dankzij de lift zelfstandig naar Eindhoven Centraal kon reizen. Frank, die zich liever bonusvader dan stiefvader noemt, wilde Niels maar al te graag helpen. Ze besloten contact op te nemen met de NS, ProRail en de gemeente Geldrop-Mierlo. Zonder resultaat, ze werden van het kastje naar de muur gestuurd.

"Het is heel frustrerend dat organisaties naar elkaar wijzen, zeker voor Niels omdat hij zo min mogelijk afhankelijk wil zijn van andere mensen. Wat we ook probeerden, de NS heeft nooit serieus op onze vragen gereageerd. Dat vind ik het ergste", blikt Frank terug.

Oplossingen

Het was voor Niels niet haalbaar om met de gewone bus de thuiswedstrijden van PSV te bezoeken. "Door krappe ritschema's ervaarde Niels weinig medewerking van buschauffeurs om hem in en uit de bus te krijgen. Bovendien voelde hij zich niet veilig, omdat een bus veel meer hobbelt en schudt dan een trein", zegt Frank.

In februari van dit jaar vertelde Niels zijn verhaal aan Studio040. Frank: "Na dat interview heeft Energiedirect, één van de officiële partners van PSV, rechtstreeks contact met ons opgenomen. Ze vonden het heel erg voor Niels en wilden uit eigen zak een regiotaxi voor hem betalen. Een prachtig gebaar."

De regiotaxi leek in eerste instantie een oplossing te zijn voor Niels, tot hij een aantal keer na de wedstrijd niet of veel te laat werd opgehaald. Frank: "Daar heeft hij een paar keer gebruik van gemaakt, maar het was niet effectief. Volgens het taxibedrijf stond Niels niet op de afgesproken tijd of plek, terwijl dat wel zo was. Dan kon hij een uur in de kou of regen op de volgende taxi wachten."

Opgezegd

Door alle ellende besloot Niels zijn seizoenkaart van PSV op te zeggen en het Philips Stadion in te ruilen voor de lokale voetbalclub. "Daar kan hij tenminste wel zelfstandig heen om naar voetbalwedstrijden te kijken."

Niels en Frank zijn blij dat de lift nu eindelijk is gemaakt. Toch houden ze hun hart de komende weken vast. "We moeten nog maar zien hoe lang de lift blijft werken", zegt Frank, vooruitkijkend naar oud en nieuw. "We hopen dat ze de lift dichttimmeren, want anders acht ik de kans groot dat vandalen net als vorig jaar toeslaan. Ze vernielen zinloos dingen zonder zich te beseffen dat ze het leven van andere mensen ruïneren", zegt Frank beteuterd.



Schade

ProRail wil de schade van vorig jaar, die bijna een ton bedraagt, verhalen op de daders. Een woordvoerder van ProRail liet maandagmiddag weten dat er een jaar later nog altijd geen verdachten in beeld zijn.

Als de lift het blijft doen, zit Niels vanaf volgend seizoen misschien weer in het Philips Stadion. "Want het doet hem verdriet dat hij er uitgerekend dit seizoen, met zestien gewonnen wedstrijden, niet bij is."