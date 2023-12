Jeugdbende gelinkt aan ramkraak en overvallen: 'Geweld steeds extremer'

Een groep jonge criminelen is verantwoordelijk voor meerdere ernstige misdrijven die tussen mei en september zijn gepleegd in Breda en omgeving. Dat vermoeden heeft de politie, zo bleek dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht.

In het programma wordt de groep gelinkt aan de ramkraak van een brillenzaak in Bavel, een carjacking waarvan een krantenbezorger van 74 het slachtoffer was en gewapende overvallen op een supermarkt en een toko in Breda.

Steeds heftiger en extremer geweld

De politie heeft beelden gedeeld van de daders in deze vier zaken. Daarbij valt op dat de groep in wisselende samenstellingen opereert. Een politiewoordvoerder noemt het 'zorgwekkend' dat de misdrijven die de groep pleegt steeds heftiger lijken te worden door het gebruik van steeds extremer geweld.

Zo hadden de twee jonge overvallers die in september toesloegen bij een Lidl-supermarkt aan de Jorisstraat in Breda allebei een vuurwapen. Ze bedreigden hiermee niet alleen een medewerker van de winkel, maar ook meerdere klanten krijgen een wapen op zich gericht.

'Mensen bang om slachtoffer te worden'

De politie zegt dat er in Breda onrust bestaat over de bende. "Mensen zijn bang slachtoffer te worden, maar ze zijn ook bang iets te melden over de groep", geeft een woordvoerder aan.

Door het tonen van de beelden hoopt de politie nu meer informatie te krijgen. Ze benadrukt dat mensen die meer weten dit ook anoniem kunnen laten weten via 0800-7000.

In deze video zijn de daders in de vier zaken te zien.