Dit landhuisje staat te koop voor 8 ton, maar de traploper moet blijven

Foto: Funda. Water uit een koperen waterpomp. (Foto: Funda) Foto: Funda Volgende 1/3 Foto: Funda.

Een vrijstaand historisch huisje midden in een villawijk in Vught. Gebouwd in 1924, verscholen in het groen, met lieflijke dakpannen en rood-witte luikjes. Veel mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning zullen zich in de handen knijpen dat dit prachtige Hans en Grietje-huisje op de markt is. Maar er zijn wel wat bijzondere voorwaarden. Zo moet de rode traploper behouden blijven, net als de naam van het huis en het naambordje. En als je de woning weer verkoopt, gelden dezelfde regels. Uitdrukkelijke wens van de eigenaar.

De restricties werden opgesteld door de vorige eigenaar, iemand die er sinds 1999 woonde. Hij overleed vorig jaar, we kunnen hem dus niet meer vragen wat het verhaal is achter die traploper. Maar dat-ie bijzonder voor hem was, blijkt wel uit het ketting- en boetebeding dat in de koopakte is opgesteld, en waar kopers zich dus écht aan moet houden.

De traploper moet blijven. (Foto: Funda)

Het huis in Vught is nu in handen van een ander, maar ook deze eigenaar heeft dezelfde voorwaarden neergelegd bij de makelaar. Een kettingbeding, dus, een bepaling in de koopakte die steeds opnieuw wordt doorgegeven. Gooi je de Perzische traploper weg, dan volgt er een boete. En ook als het huis ooit weer wordt verkocht, moet de loper blijven, net als de naam, het bordje 'Angulus Ridet' ('De Lachende Hoek') op de gevel, het historische aanzicht en andere historische details.

"Je hebt bepaalde wijken waar de huizen in specifieke kleuren geschilderd zijn, of dat er haagjes zijn geplaatst die absoluut moeten blijven. Dat wordt dan in de koopakte vastgelegd. Maar zo'n bijzondere voorwaarde over een traploper, dat hebben wij ook nog nooit meegemaakt", zegt een woordvoerster van Lelieveld Makelaardij. Problemen met de verkoop voorziet ze niet. "En er staat niet in dat je de loper op de trap moet laten liggen, dus daar kun je creatief mee omgaan." Je moet wel een flinke geldzak meenemen, want de vraagprijs is 825.000 euro. En dan moet het ook gemoderniseerd worden, want het water in de keuken komt uit een ouderwetse koperen pomp, alle muren hebben een nieuwe verflaag nodig en de douche is ook dringend aan vernieuwing toe. Momenteel heeft het huis energielabel G, wat staat voor slechte isolatie en niet-energiezuinig.

Maar potentie heeft het zeker, dit stukje erfgoed. En die waterpomp, die hoeft niet te blijven. "De vorige eigenaar had heel veel liefde voor zijn huis, en wilde voorkomen dat het platgewalst wordt en er een nieuwe moderne villa wordt gebouwd", zegt de woordvoerster van Lelieveld. "Maar aanpassing naar de moderne tijd, muren doorbreken zodat je grotere ruimtes krijgt, dat kan zeker. Dan blijft de karakteristiek van het huis nog wel behouden." "We zoeken een leuk stel of een echtpaar van wie de kinderen al de deur uit zijn, die de charme en authenticiteit van dit huis weten te waarderen. Iemand die zegt: ik durf dat wel aan."

Foto: Funda.