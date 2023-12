Opgepakte tieners zedenmisdrijf Helmond weer vrijgelaten

De drie tieners die maandagavond in Helmond werden aangehouden vanwege een zedenmisdrijf in een park afgelopen weekend zijn weer vrijgelaten. Uit onderzoek is gebleken dat de jongens niet bij de zaak betrokken zijn, zo laat de politie woensdagmiddag weten.

Het zedenmisdrijf vond zaterdag tussen 03.00 uur en 04.30 uur plaats in het Burgemeester Geukerspark. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk, maar een 32-jarige vrouw was het slachtoffer. Er werd direct een onderzoek gestart. Daarbij kwamen de drie tieners van 15, 16 en 17 in beeld als verdachten. Maar zij blijken dus niets met de zaak te maken te hebben. De politie gaat nu verder met het onderzoek en is specifiek op zoek naar twee getuigen. Het gaat om twee mannen die zich over de vrouw hebben ontfermd, eerste hulp verleenden en de politie inschakelden. Ook andere getuigen die mogelijk iets hebben gezien worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. De politie deed heel het weekend onderzoek naar het misdrijf: