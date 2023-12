Wielrenster Fem van Empel mist sociaal leven: 'Soms best eenzaam'

Ze noemt zichzelf een ‘geboren sportvrouw’. Wielrenster Fem van Empel uit Den Dungen wilde als kind altijd al winnen. Op school met de ‘piepjestest’, maar ook thuis in Den Dungen met monopoly. Die instelling werpt vruchten af. Haar prijzenkast puilt uit. In het veldrijden behoort ze met haar 21 jaar al tot de absolute top. Maar soms mist ze ook wel de dingen die ‘normale’ meiden van haar leeftijd doen. "Maar je krijgt er ook zoveel voor terug." Ze zegt dat woensdag in het tv-programma 'KRAAK. Vraagt Door' van Omroep Brabant.

Fem van Empel heeft net een zwaar weekend achter de rug. Ze won een veldrit in Herentals. Dat was haar tiende overwinning op de tien wedstrijden die ze dit seizoen reed. "Maar het ging wel minder simpel", vertelt ze. Ze was in de voorbereiding in Spanje gevallen en geblesseerd geraakt aan haar knie en daar kwam nog een stevige verkoudheid overheen.

Dus was ze in Herentals minder dominant dan bijvoorbeeld bij het Europees Kampioenschap in november in Pontchateau in Frankrijk. Daar gaf ze de concurrentie – op weg naar haar tweede Europese titel – geen schijn van kans. "Ik sta daar zelf ook weleens van te kijken", zegt ze. "Hoe dan. Iedereen doet zijn uiterste best. Maar ik misschien nog wel iets meer."

Haar leven bestaat uit topsport, verder is er eigenlijk niet zoveel. Ze is meer dan bereid om af te zien en pijn te lijden. Allemaal voor de euforie van het winnen. "Dat voelt als een beloning voor al het werk wat ik doe, ik vind dat prettig." Daar heeft ze veel voor over, ook het gemis aan het sociaal leven zoals leeftijdgenoten dat hebben. "Ik mis dat wel af en toe en als ik ergens op een hotelkamer zit voelt het ook best weleens eenzaam, maar ik heb het er wel voor over. Dat komt dan later wel."

Opa en oma zijn grootste fans

Ze voelt zich gesteund door haar ouders, maar ook door opa en oma. Zij zijn haar grootste fans. "Die steken voor elke wedstrijd een kaarsje op, en dan doen ze de deur op slot om niet gestoord te worden."

Die aandacht van haar familie vindt ze prettig. Na elke wedstrijd belt ze even met opa en oma. Maar ze moet nog wel wennen aan alle aandacht die haar kampioensstatus met zich meebrengt. "Het hoort erbij, maar eigenlijk blijf ik liever in de schaduw", zegt ze.

Fem klimt liever op haar fiets voor de volgende training. Want ook Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag wachten haar weer modderige Belgische parcoursen waar verliezen geen optie is.

Uitgebreid interview

KRAAK. Vraagt Door wordt elke woensdag om 17.15 uur uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online te zien en op Brabant+. En er is een extra lange podcastversie van het interview.