Sterrenrestaurant van Dennis ging failliet, maar is wel open met kerst

Bij de meeste restaurants is deze kerst geen tafeltje meer te krijgen. Ook het sterrenrestaurant Sense in Den Bosch zit stampvol tijdens de feestdagen en dat is voor eigenaar Dennis Middeldorp (45) extra bijzonder. Want zijn zaak werd een paar maanden geleden nog failliet verklaard. "We hebben hierdoor imagoschade opgelopen, maar ik ben blij dat het onze gasten niet heeft tegengehouden om de kerst bij ons te vieren."

In de keuken is de eigenaar van het enige sterrenrestaurant in Den Bosch druk bezig met de voorbereidingen voor de feestdagen. Bijna alle tafels in zijn restaurant zijn inmiddels volgeboekt op eerste en tweede kerstdag. “Normaal begin ik in juni met het kerstmenu, maar dit heb ik pas in oktober gemaakt. Want ik wist voor die tijd niet eens of mijn restaurant nog zou bestaan”, zegt Dennis.

De Bosschenaar, die in 2008 Sense oprichtte, kreeg dit jaar voor de twaalfde keer een Michelinster. Dennis werkt al jaren met de feestdagen, maar dat hij ook dit jaar ruim tweehonderd gasten zou ontvangen, had de 45-jarige eigenaar een paar maanden geleden niet gedacht. Want zijn restaurant ging in september dit jaar failliet.

“Het ging al lange tijd financieel slecht, maar ik had niet door hoe ongezond mijn bedrijf was. Door de coronapandemie en prijsstijgingen kon ik mijn rekeningen niet meer betalen. Met pijn in het hart heb ik die keuze toen gemaakt”, zegt de horecaondernemer.