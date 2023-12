Werkende cocaïnewasserij gevonden in Den Bosch, twee verdachten aangehouden

Aan de Daviottenweg in Den Bosch heeft de politie een cocaïnewasserij gevonden. Dat is een plek waar op een ingenieuze manier cocaïne in kleding wordt 'ingewassen', om het zo over de grens te smokkelen. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Het inwassen van drugs in kleding is pas één manier waarop drugscriminelen hun stash over de grens proberen te krijgen. "Daar worden vaak normale producten voor gebruikt", vertelt de politie. Het verwerken in kleding is daar dus een voorbeeld van. Met een chemisch proces wassen ze de coke in kleding, om het op de plek van bestemming er weer uit te wassen. Twee verdachte mannen

Er wordt onderzoek gedaan naar de twee verdachte mannen die zijn aangehouden. Het gaat om een man van 45 en een man van 49, die op dit moment allebei vastzitten. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.