Man (67) doodt zijn eigen vrouw (64): 'Het was een lief ouder echtpaar'

“Het gaat redelijk met me.” Dit was een van de weinige dingen die een man van 67 uit Veghel donderdagochtend tegen de rechter in Den Bosch kon uitbrengen. Hij wordt ervan verdacht dat hij eind september in hun huis aan de Violenstraat zijn vrouw om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer was 64. Haar echtgenoot keek strak voor zich uit tijdens de zitting. Hij blijft voorlopig vastzitten.

De man had op de ochtend van 25 september zelf de politie gebeld met de mededeling dat er ‘iets ergs is gebeurd.’ Hij werd aangehouden nadat in hun huis het lichaam van zijn vrouw was gevonden. Tijdens de eerste zitting werd bekend dat de verdachte psychologisch en psychiatrisch wordt onderzocht. Op verzoek van zijn advocaat zal een neuroloog bij de man een hersenscan afnemen. De raadsman zei het 'prettig te vinden dat er schot in de zaak zit.' Hij diende geen verzoek in om zijn cliënt vrij te laten. De verdachte wordt beschuldigd van doodslag. Er was dus geen sprake van voorbedachte rade. Dan zou het moord zijn. Op verzoek van de nabestaanden werd deze donderdag niet verteld hoe de vrouw zou zijn gedood. De zitting werd bijgewoond door de dochter en zoon van het echtpaar en andere familieleden. Ze werden bijgestaan door een slachtofferadvocaat. Donderslag bij heldere hemel

Voor de directe omgeving kwam het echtelijk drama als een donderslag bij heldere hemel. ‘Een heel lief ouder echtpaar’, zo werden ze omschreven door een buurvrouw. "Altijd zeggen ze iets, heel vrolijke en vriendelijke mensen. We zagen ze ook vaak met de kleinkinderen", vertelde ze. Een andere buurtbewoner liet weten dat het echtpaar nooit overlast veroorzaakte. Ze zouden weleens ruzie hebben gehad. "Maar dat heeft iedereen weleens", zei deze omwonende. De rechtszaak wordt 14 maart met opnieuw een niet inhoudelijke zitting voortgezet. Na de vondst van de vrouw werd een deel van de Violenstraat afgezet: