Grote vechtpartij op straat vanwege ruzie om geld, drie aanhoudingen

Bij een steekpartij aan de Berliozlaan in Eindhoven zijn woensdagavond meerdere mensen gewond geraakt. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De straat lag bezaaid met wapens zoals messen, een hakbijl en kapot geslagen stokken. Volgens de politie hadden de mannen ruzie over geld.

De vechtpartij begon in een horecazaak aan de Kruisstraat, daar werd een man aangesproken door een groep. Dat gesprek liep uit de hand en er werd wat getrokken en geduwd. De man vluchtte met zijn auto naar een huis aan de Berliozlaan.

Daar arriveerde hij kort voor middernacht, in de wijk Blaarthem in het zuidwesten van Eindhoven. Hij kwam daar dezelfde groep mannen tegen en raakte slaags met zo'n tien man. Ook mensen die in het huis waren, kwamen op de vechtpartij af. De eerste melding bij de hulpdiensten ging dan ook over een enorme vechtpartij: een groep van vijftien mensen ging met elkaar op de vuist.

Slachtoffers lagen gewond en bloedend op straat. In de berm en op straat werden wapens gevonden, waaronder kapot geslagen stokken, messen, een hamer en een hakbijl. Ook lagen er telefoons.

Een zwarte Opel met Duits kenteken werd vernield: verschillende ramen waren ingeslagen.

Hoekhuis in de straat

Meerdere ambulances werden opgeroepen. Vier slachtoffers moesten uiteindelijk overgebracht worden naar ziekenhuizen in Eindhoven, Geldrop en Veldhoven. De politie heeft drie mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging of mishandeling. Twee van hen komen uit Duitsland, van de derde is geen woonplaats bekend.

Alle wapens en de auto zijn in beslag genomen. De politie sprak woensdagavond met bewoners van een hoekhuis in de straat. De vechtpartij leek zich rond dit huis en in naastgelegen straten te hebben afgespeeld, meldt een 112-correspondent.

De politie doet nog steeds onderzoek naar de zaak. De vier slachtoffers zijn inmiddels uit het ziekenhuis.