Meerdere mensen neergestoken bij grote vechtpartij in Eindhoven

Bij een steekpartij aan de Berliozlaan in Eindhoven zijn woensdagavond meerdere mensen gewond geraakt, dat meldt de politie. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij gebeurde kort voor middernacht. Volgens de eerste melding bij de hulpdiensten ging het om een enorme vechtpartij: een groep van vijftien mensen ging met elkaar op de vuist.

Slachtoffers lagen gewond en bloedend op straat. Ook lag het bezaaid met kapot geslagen stokken, messen, een hamer en een hakbijl. Ook lagen er telefoons.

Een auto met Duits kenteken stond in de straat en was vernield, zo waren verschillende ramen ingeslagen.

Hoekhuis in de straat

Meerdere ambulances zijn opgeroepen, vier slachtoffers zijn uiteindelijk overgebracht naar ziekenhuizen in Eindhoven, Geldrop en Veldhoven. De politie heeft drie mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging of mishandeling.

Alle wapens en de auto zijn in beslag genomen. De politie sprak woensdagavond met bewoners van een hoekhuis in de straat, de vechtpartij leek zich rond deze woning en in naastgelegen straten te hebben afgespeeld, meldt een 112-correspondent ter plaatse.

Wat er aan de vechtpartij vooraf is gegaan, wordt onderzocht. Het is ook niet duidelijk of er in een huis is gestoken of dat het op straat is gebeurd. De politie doet onderzoek.