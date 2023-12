Explosieve vondst op slaapkamer minderjarige: 'Heftig en levensgevaarlijk'

De politie heeft woensdagochtend een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden in een huis in Gemert. Het vuurwerk lag op de slaapkamer van een minderjarige, zo meldt een wijkagent. Ook in een andere slaapkamer deed de politie nog een bijzonder explosieve vondst.

In een andere slaapkamer werd namelijk een zelf in elkaar geknutseld explosief gevonden. De wijkagent heeft vervolgens meer hulp ingeschakeld. Een explosievenverkenner van de politie is gekomen, net als een ambulance en brandweer. De wijkagent noemt het 'heftig en levensgevaarlijk.' Anonieme tip

Het explosief is door de EOD meegenomen en op een veilige plek gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het vuurwerk is in beslag genomen en de eigenaar heeft een proces verbaal gekregen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor dankzij een anonieme tip. Een explosievendeskundige vertelde eerder hoe gevaarlijk het is om een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in huis te halen.