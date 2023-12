Na een bloedstollende finale is dit de grote winnaar van Hashtag

Het bleef tot het einde spannend, maar Tico Rovers heeft de finale van het crossmediale programma Hashtag gewonnen. Hij wint hiermee niet alleen de vrolijke bokaal, maar ook een contract bij Omroep Brabant. "Meer aandacht voor kunst, cultuur en sport."

Negen afleveringen lang streden deelnemers Jurgen Damen, Sacha Vreeken, Tico Rovers, Elisa Chirico, Owen Metz en Stijn Verhulst met elkaar. En negen afleveringen lang bleef het ontzettend spannend. Want slechts één kon de nieuwe Brabantse Enzo Knol of Nikkie Tutorials worden.

Elke week kregen de kandidaten op een leuke locatie een video-opdracht en werden er punten uitgedeeld. Daarnaast maakten ze ook een vrije finale opdracht én het publiek had uiteraard ook een grote stem. Via Youtube kon er gestemd worden op de kandidaten.

25,4 punten

De jury van Hashtag bestond uit Omroep Brabant-hoofdredacteur Renzo Veenstra en zes gastjuryleden. Dat waren Roy Donders, Iris Rulkens, Joris Wijnen alias Chef Soldaat, pretparkvlogger Bart Baan, biovlogger Mandy Blom en model Gina July.

De kandidaten maakten het deze jury niet bepaald makkelijk. In de finale is te zien dat het tot einde een nek-aan-nekrace was tussen verschillende deelnemers. Op het allerlaatste moment wist Tico een 8,2 voor de online score te behalen. Daarmee werd Tico's totale score maar liefst 25,4 punten, waarmee hij de rest van de competitie voorbijstreefde.

Meer kunst en cultuur

Een start in de Efteling, handigheid in video's maken en een flinke passie voor toneel blijkt Tico's succesformule. Dat valt te zien in de laatste aflevering van Hashtag. "Als ik het contract win zou ik graag bij Omroep Brabant meer aandacht willen besteden aan kunst, cultuur en sport", zegt Tico in de aflevering.

Met het Hashtagbokaal in handen en een contract bij Omroep Brabant op zak staat is hij helemaal klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.