Coronazaken lopen bij rechter met sisser af: 'Het leek wel een poppenkast'

Teveel tijd tussen het moment dat er boetes zijn uitgedeeld en de daadwerkelijke berechting. Onvolledige of taalkundig onnavolgbare processen-verbaal. De kantonrechter in Den Bosch werd eerder deze week niet vrolijk van de behandeling van een aantal coronazaken. Met ogenschijnlijk frisse tegenzin legde ze de meeste gedaagden geen straf op. "Het leek wel een poppenkast."

Ruim dertienhonderd mensen die tijdens de coronaperiode in Brabant een boete kregen, wachten nog op een zitting voor de kantonrechter. Haast is geboden, omdat dit soort zaken na drie jaar verjaart. Het COVID-19 virus hield ons land van begin 2020 tot mei 2022 in zijn greep.

Ook voor drie mannen uit Bladel (24), Den Bosch (23) en Vught (25) kreeg deze periode een juridisch staartje. Ze meldden zich eerder deze week in het Paleis van Justitie in Den Bosch. Waarom hadden ze een dagvaarding gekregen? Noury Yahouni uit Bladel, één van hen: "We zaten op 6 december 2020 met zijn vieren in twee auto’s, netjes verdeeld en in de wagens een eindje uit elkaar. In die tijd moest je immers afstand houden."

"We hadden de raampjes opengedraaid om met elkaar, maar vanuit onze stoelen, te kunnen praten. Niks aan de hand, dachten wij. Toen kwam de politie en die vroeg ons uit te stappen. Meteen kregen we een bon, voor samenscholing. Direct hebben we aangekondigd dat we dit niet zouden accepteren."

In september dit jaar (bijna drie jaar later dus) werden ze gesommeerd zich bij de kantonrechter te melden. De officier van justitie hield tijdens de behandeling vast aan haar standpunt. De drie mannen waren strafbaar, omdat ze met meer dan twee mensen bij elkaar stonden. Dat was toen niet in het belang van de volksgezondheid, zo betoogde ze. Het OM wilde nog wel de boete halveren, omdat de berechting zo lang heeft geduurd. De kantonrechter dacht er anders over: het proces-verbaal rammelde aan alle kanten. Ze besloot het drietal vrij te spreken.