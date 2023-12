De scheefste grenspaal van Brabant krijgt mogelijk een nieuwe plek

Wat is de overeenkomst tussen de toren van Pisa en grenspaal 247 in Huijbergen? Ze staan allebei hartstikke scheef. Er is ook een verschil: de gietijzeren grensmarkering staat ook weleens recht. Nooit lang, want het gevaarte wordt regelmatig aangereden door het vrachtverkeer. Na 180 jaar vinden Nederland en België het welletjes. Beide landen stellen daarom nu voor om de grenspaal te verplaatsen.

Corinne Kerremans-van de Sanden (39) woont al haar hele leven naast de ‘kromme paal’ op de grens tussen Huijbergen en Essen-Hoek (B). De grenspaal staat pal voor haar beukenhaag langs de drukke Hollandseweg. "Zolang ik mij kan herinneren, staat hij scheef. Soms heel erg en dan weer een beetje. Zodra de paal recht wordt gezet, is hij een dag later alweer verbogen."

"Ik zou niet kunnen zeggen hoe vaak we hem al hebben moeten rechtzetten."

De gemeente Woensdrecht heeft door het grillige verloop van de grens relatief de meeste gietijzeren grenspalen in onze provincie: 24 van de bijna honderd. Nummer 247 gaat volgens grenspalendeskundige Ed Prop van de gemeente door het leven als ‘de notoire paal’. Door de ligging in een scherpe bocht wordt hij vaak geschampt door vrachtwagens die er te krap insturen. "Ik zou niet kunnen zeggen hoe vaak we hem al hebben moeten rechtzetten, het zijn tot nu toe talloze keren zijn geweest." De grenspalencommissie (ja, die bestaat echt) wil dat de landpaal een paar meter verderop wordt verplaatst naar ‘een meer duurzame locatie’ aan de overkant van de straat. Het zou zomaar kunnen dat hij hierdoor van Nederland van België verhuist. Ed Prop benadrukt dat we daarbij ons geen zorgen hoeven te maken over eventuele ‘landjepik’, omdat de grenslijn niet verandert.

"Het is geen gezicht hier op de hoek."

"Dit hadden ze al veel eerder moeten doen. Het is geen gezicht hier op de hoek", zegt Corinne. Overigens deelt waarschijnlijk niet iedereen haar mening. De grenspaal is, juist omdat hij scheef staat, in trek bij grenspaaltoeristen. Ook het verhaal dat er in het gietijzer kogelgaten zitten door een smokkelaar die er zou zijn neergeschoten, spreekt tot de verbeelding. Voordat grenspaal 247 kan worden verzet, moet nog worden uitgezocht of eventuele kabelleidingen in de grond geen spelbreker zijn. Daarnaast zal ook de eigenaar van de nieuwe plek akkoord moeten gaan. Ed Prop hoopt dat de ‘kromme paal’ binnen een jaar voorgoed van zijn imago is verlost. "We kunnen ook niet aan de gang blijven."