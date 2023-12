Arts roept op om coronaprikken te blijven zetten: ‘Hoogste piek ooit'

We zitten de laatste weken weer flink te snotteren met z'n allen. Op dit moment lopen er meer mensen met corona rond dan ooit tevoren. Toch moeten mensen die zich extra willen laten vaccineren snel zijn, want vrijdag is de laatste dag dat de coronaprik gehaald kan worden. Onbegrijpelijk zo vlak voor kerst, vindt viroloog Jean-Luc Murk van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. "Die prik kan veel ziekenhuisopnames voorkomen."

Het aantal coronabesmettingen stijgt de laatste dagen in rap tempo, zo blijkt uit het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. “We hebben nu minstens anderhalf keer zoveel virusdeeltjes gemeten dan eerder het geval was", zegt Murk. Dat betekent dat we de grootste coronagolf hebben sinds de uitbraak van het virus.

Toch is dat nu een stuk minder zorgwekkend. De meeste mensen hebben in de afgelopen jaren namelijk flink wat afweer opgebouwd en daardoor is het in de ziekenhuizen rustig. Zo zijn er in het ziekenhuis in Tilburg op dit moment achttien mensen die het virus hebben, maar twee derde daarvan ligt er om een andere reden.

De viroloog hoopt dat dat ook na kerst nog steeds zo is. Sinds oktober kunnen risicogroepen zich namelijk opnieuw laten inenten, maar die extra vaccinatieronde stopt vrijdag. “De helft van die groep heeft zich opnieuw laten vaccineren”, zegt Murk. “Maar ik kan me zomaar voorstellen dat veel andere mensen door die enorme piek schrikken en de prik alsnog wil halen.”

Met het oog op de kerstdagen waarin we massaal samenkomen, roept hij de minister op om nog even door te gaan met vaccineren. “Ik vind dat die prik beschikbaar moet blijven. Want zeker driekwart van de ziekenhuisopnames kan daarmee worden voorkomen.”