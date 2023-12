Pubers terroriseren basisschool: gemeente plaatst camera's en hek

Een nieuw hekwerk, verboden-toegangsbordjes, camera's en extra verlichting boven de ingang: de gemeente Altena wil de overlast op Brede School De Esdoorn aanpakken. De leerlingen worden sinds maanden lastiggevallen door vervelende pubers. Ze duwen kleuters om, vernielen hun spullen en schelden kinderen uit. Door de maatregelen moet dat nu afgelopen zijn.

De school ligt midden in Sleeuwijk, aan de rand van een park. Het zou een kindvriendelijke omgeving moeten zijn, maar in het park achter de school gaat het al jaren mis. Er zitten pubers die de basisschoolkinderen bang maken. Ze schelden ze uit, slopen hun fietsen, vernielen de prullenbakken en duwen kleuters omver. "Pas maar op voor mij, want ik ben gevaarlijk", zei er een, terwijl hij met een zakmes twee kleine kinderen bedreigde.

De school heeft afgelopen jaar bijna tienduizend euro aan schade opgelopen door de vele spullen die werden vernield. Voor de school was het niet om aan te zien. Spullen slopen? Tot daaraan toe. "Maar van onze kinderen blijf je af", zei directeur Marlies van der Burg. Ze is al langere tijd in gesprek met de gemeente Altena om ervoor te zorgen dat er ook echt iets aan de overlast wordt gedaan. En dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Maatregelen

Na een inspectie, raadsvergadering en een schouw van de ambtenaar Openbare orde en Veiligheid zijn er vijf oplossingen voorgesteld. Zo wordt er een hek geplaatst bij de ingang van de school, komen er verboden toegang borden te hangen, worden er extra lampen opgehangen bij de school en houdt een veiligheidscamera de boel in het parkje nauwlettend in de gaten.

Ook hebben tien mensen zich aangemeld om buurtpreventie te verrichten rond de school. Ze moeten alleen wel nog even leren hoe ze met de pubers om moeten gaan, maar dat wordt op kosten van de gemeente in gang gezet.

De directeur van de school legt uit wat het probleem is: