Lastige pubers terroriseren basisschool: 'Van onze kinderen blijf je af'

Pubers die de boel vernielen en kinderen lastigvallen. Directeur Marlies van der Burg van basisschool De Morgenster in Sleeuwijk is er helemaal klaar mee. Al lange tijd is er overlast van jongeren die in het park achter de school hangen. "Vernielingen tot onze school zijn tot daar aan toe, maar van onze kinderen blijf je af."

Dat spullen sneuvelen, vindt Van der Burg allesbehalve fijn. Maar het afgelopen jaar worden ook leerlingen van school lastiggevallen. Door het park naar huis fietsen, durven veel kinderen niet meer. Elize zit in groep 8 van de Morgenster en vat het probleem samen: "In het park zitten pubers die je bang maken", vertelt ze tegen het NOS Jeugdjournaal .

Eigenlijk is het al jaren onrustig in dat park. Prullenbakken, brievenbussen en verdwenen fietsen: er gaat van alles kapot. De achterkant van de school grenst aan het park, net als de schoolpleinen.

Midden in Sleeuwijk, aan de rand van een park, ligt Brede School De Esdoorn. In het relatief nieuwe pand zitten twee basisscholen, De Morgenster en De Verschoorschool, en een kinderopvang. Het klinkt als een prima, kindvriendelijke omgeving maar in het park achter de school gaat het mis.

Ook Tess weet dat het niet pluis is in het park. "Laatst stond een jongen bij twee kleine kinderen, hij had een zakmes bij en zei: 'Pas maar op voor mij, want ik ben gevaarlijk'." Ook Joy is de jongeren al eens tegen gekomen. "Ze spreken je aan, blokkeren de weg en dagen je uit".

Sophia werd door de jongeren achtervolgd tot aan het huis van haar oma. "Ze zeiden dat ik iets verloren was. Toen ik ging kijken of dat zo was, hebben ze m'n fiets meegenomen. Die vond ik later terug, daarna achtervolgden ze ons."

Laatst klommen jongeren over het hek bij de kleuters en duwden kinderen omver. Nu is voor Van der Burg de maat vol. "Dat spullen vernield worden is tot daar aan toe, maar van onze kinderen blijf je af."

Naast de kinderen voelen ook medewerkers zich steeds vaker onveilig in het gebouw. De directrice is al langere tijd in gesprek met de gemeente maar concreet gebeurt er volgens haar te weinig. Ze wil dat er snel actie wordt genomen.

In maart van dit jaar stelde de politiek al vragen over de overlast van jongeren in het park. Nu blijkt dat er al die maanden niets veranderd is. De lokale partijen AltenaLokaal en ProgressiefAltena hebben daarom opnieuw vragen gesteld aan de burgemeester en wethouders.

Ook bij de politie zijn ze op de hoogte van de situatie, zij proberen vaker in het park te zijn en jongeren aan te spreken. Een aantal jongeren moest al met hun ouders op gesprek komen bij de politie, maar dat heeft tot dusver niet tot een oplossing geleid.