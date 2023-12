150 asielzoekers worden opvangen op een industrieterrein in Dongen

De gemeente Dongen gaat een noodopvanglocatie voor asielzoekers gaat inrichten op industrieterrein Tichelrijt aan de Nestel. Dat is donderdag bekend gemaakt. De gemeente was sinds begin deze week op zoek. Ook Raamsdonksveer heeft een pand beschikbaar gesteld, in een voormalige zorginstelling waar al vluchtelingen uit Oekraïne werden opgevangen.

