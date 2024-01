Geen bier meer op je zestiende: dit heeft tien jaar NIX18 opgeleverd

Tien jaar geleden, op 1 januari 2014, veranderde de alcoholleeftijd van zestien naar achttien jaar. De jongeren toen zagen dat helemaal niet zitten. 'Vind ik nergens op slaan' en 'Dat gaat hem niet worden', reageerden middelbare scholieren destijds. Vinden jongeren de alcoholgrens van 18 nog steeds onzin, of is er iets veranderd? Omroep Brabant blikt terug op de afgelopen tien jaar en onderzoekt het alcoholgebruik van de jongeren nu.

Op welke leeftijd starten jongeren met drank en is het nog mogelijk om als minderjarige een biertje te bestellen in de kroeg? Je ziet het in deze video van HOE..?