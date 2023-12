Soap rondom de komst van asielzoekers in hotel Uden: een tijdlijn

Het begon allemaal in juli van dit jaar: de noodopvang van asielzoekers in Uden. De gemeente Maashorst besloot dat er een noodopvang van driehonderd asielzoekers mocht komen voor maximaal drie jaar. Vervolgens was er een nasleep met boze omwonenden, rechtszaken tussen gemeente en omwonenden, een dwangsom en bussen met asielzoekers die 'illegaal' hun intrek nemen in een leegstaand Van der Valk-hotel in Uden. Vrijdag deed de rechter uitspraak.

Het is waarnemend burgemeester Rianne Donders die in juli een klap geeft op het besluit om voor drie jaar maximaal driehonderd asielzoekers noodopvang te geven. Op die manier moet de overvolle opvang in Ter Apel worden ontlast.

De gemeente maakt gebruik van het aanbod van een Van der Valk-hotel. Het hotel zal drie jaar lang geen andere gasten ontvangen. "Een onverwachte mogelijkheid", zei Donders toen. De opvang is vlakbij het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het hotel krijgt meerdere miljoenen euro's voor de opvang.

Boegeroep

Tijdens een commissievergadering in september meldt waarnemend burgemeester Donders dat de opvang niet voor november open zal gaan. De datum in oktober is voor het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) onhaalbaar. De opvang van asielzoekers zorgde voor veel onrust in Uden en met boegeroep maakte de publieke tribune dat kenbaar.

Begin december spant een groep omwonenden van het hotel een rechtszaak aan tegen de gemeente Maashorst omdat de inspraakprocedure van de gemeente onzorgvuldig zou zijn geweest.

Vergunning

Ze kregen daarin het gerechtshof in Den Bosch aan hun zijde. Die besliste afgelopen maandag dat de inspraakprocedure inderdaad onzorgvuldig was, zoals eerder al door een rechter was bepaald. Maar: het hof vond wel dat de asielopvang mogelijk kon zijn zodra de vergunning was geregeld.

De gemeente Maashorst neemt dinsdag een besluit om de vergunning te verlenen wat de noodopvang van asielzoekers in het hotel mogelijk maakt.

Een dag later neemt de rechter opnieuw een besluit: de noodopvang in het Van der Valk hotel in Uden kan toch nog niet open. De vergunning van de gemeente is twee dagen geschorst. De omwonenden willen nog bezwaar maken op de vergunning.

Bussen asielzoekers

Dat betekende dat er tot en met vrijdag geen asielzoekers en statushouders in het hotel mochten worden opgevangen. Op dat moment waren de bussen met asielzoekers al onderweg van Ter Apel naar Uden. Later op woensdag namen 88 asielzoekers toch hun intrek in het hotel.

De advocaat van de omwonenden eiste daarop donderdag een dwangsom van 250.000 euro van de gemeente, omdat de asielzoekers illegaal in het hotel zitten. Van de gemeente hoeven de asielzoekers het hotel nog niet uit.

Vrijdag beslist de rechter dat er voorlopig tweehonderd asielzoekers opgevangen mogen worden in het hotel. Geen driehonderd. Dat moeten er volgens de rechter maximaal tweehonderd worden. Daarnaast mogen er in de toekomst meer omwonenden meepraten over de opvang.

Zo ziet de opvang in het Van der Valk-hotel in Uden er van binnen uit.