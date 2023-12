Vrolijk kerstfeest, ehhh, krestfeest! Nog even een taallesje

Bijna kerst, tijd voor gezellig samenzijn, sissende lapjes vlees op het gourmetstel en cadeautjes onder de boom. Nu de laatste dagen van 2023 wegstrijken heeft Wim Daniëls nog een interessant weetje over het feest van het licht. De taalkundige uit Aarle-Rixtel zegt dat het eigenlijk helemaal niet Kerstmis is, maar Krestmis.

In het woord 'kerst' hoort de letter 'r' namelijk vóór de 'e' te staan. En de 'e' is eigenlijk een 'i'. Geen kerst maar krist van Christus dus, legt Daniëls op X uit.

En hij vervolgt: "De verspringing van de letter 'r' met een klinker komt vaker voor: vorst in plaats van vriezen, borst is Brust in het Duits, Geldrop (dorp) en drie (dertien)."