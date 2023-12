Rollades en kerststollen vliegen de winkels uit: 'Drukste dag van het jaar'

Als je zaterdag met een kerststol of gourmetvlees in de rij bij de supermarkt stond was je zeker niet de enige. Veel mensen deden nog snel even de laatste inkopen voor het kerstdiner en dus was het razend druk in de supermarkten.

De kar van Tommie Meulepas en zijn dochtertje Lotte spant de kroon. Hij is de rand gevuld en er staan ook nog twee grote shoppers bovenop. "Wij krijgen familie op bezoek," lacht hij. "Dit is voor een kerstontbijt, lunch en diner voor negen personen, dus wij hebben een hoop nodig."

Bij de Plus supermarkt in Uden rolt de ene na de andere volle boodschappenkarren naar buiten. Zoals die van Corrie en Peter Loeffen. "Dit is allemaal voor kerst," vertelt Corrie lachend. "Vlees, wijn, koekjes, allemaal lekkere dingen. Gelukkig was alles nog op voorraad. En anders hadden we wel wat anders uitgezocht."

Hoewel hij zo vlak voor kerst alle boodschappen nog moest halen, had Tommie geen last van kerststress. "Ik had eerder geen tijd dus het kon niet anders. En ik heb alles nog kunnen vinden en nergens op misgegrepen."

Terwijl Tommie en Lotte al naar huis gaan, worstelen veel mensen zich binnen nog door de kerstdrukte heen. Maar de meesten zijn goed voorbereid. Ad Manders heeft zelfs een heel boekwerk bij zich, met allerlei printjes waarop precies staat welke boodschappen hij in moet slaan. Gekregen van zijn kinderen. Want zij gaan koken, maar Ad moet voor de ingrediënten zorgen. “Kijk, ik zal het je laten zien." Trots bladert hij er doorheen. "Van alles wat ik moet kopen is er een plaatje afgedrukt en er staat ook bij hoeveel ik moet kopen.”

Ook Daniëlle Vogels loopt met een lijstje door de supermarkt. Zij heeft 'm al bijna helemaal afgewerkt. “Ja, ik kom eigenlijk alleen voor de laatste dingen. De rest hebben we in speciaalzaken gehaald. Met kerst laten we de touwtjes wat vieren, dan letten we wat minder op het geld en wat meer op de kwaliteit."

Voor veel supermarkten is dit een topdag. Elise van Westrienen-Eijkemans, eigenaar van de Plus in Uden, legt uit: "Dit zijn sowieso de drukste dagen van het jaar en ik denk wel dat dit de allerdrukste dag is. Mensen gaan met volle karren naar huis. Ze kopen echt nog van alles, van afbakbrood tot gourmetvlees. Het is hard werken maar ook heel leuk om te doen want iedereen is vrolijk."

Om de drukte op te kunnen vangen heeft ze extra personeel ingezet. "We hebben een dubbele bezetting ten opzichte van een normale zaterdag. Zondag zijn we ook nog open, maar dan komen mensen denk ik meer voor de laatste spulletjes." Ook beide kerstdagen is de supermarkt nog open en moet Elise dus nog werken. "Maar dat is ook gezellig hoor. En tweede kerstdag probeer ik iets eerder naar huis te gaan zodat ik nog lekker met mijn familie kan eten."